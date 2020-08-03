Луцькі депутати звернулися до Зеленського з вимогою вивести місто з "червоної зони"

Депутати Луцької міської ради зажадали скасування "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки в місті, який був введений на тлі поширення коронавірусу в Україні.

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Про це сказано у зверненні до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради, ухваленому на позачерговій сесії міськради, яка проводилася в дистанційному форматі, повідомляється на сайті Луцької міськради.

Депутати вважають, що таке рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є безпідставним і суперечить Конституції.

"Ми, депутати Луцької міської ради, вимагаємо негайного скасування рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 31.07.2020 та "червоного" рівня епідемічної небезпеки в місті Луцьку, як що суперечить ст. 32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"; скасування постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та впровадженні посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2", як суперечить статтям 7, 22, 42, 43 Конституції України", – йдеться в зверненні.

Депутат міськради і радник мера Луцька Ігор Поліщук, який є автором документа, вважає, що епідеміологічні обмеження мають встановлювати органи місцевого самоврядування, а не центральні.

"Місто Рівне – наш сусід. По населенню він майже такий же, як і Луцьк. Станом на 29 липня (коли приймала рішення державна комісія) в Луцьку за тиждень був 91 хворий, у м.Рівне – 153. Всього в Луцьку на той момент було 880 хворих, в м.Рівне – 1835. Чому тоді Луцьк виявився в "червоній" зоні, а Рівне ні?" – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

У "червону зону" потрапив Луцьк. Місцева влада вирішила проігнорувати настанови уряду та МОЗ.

Також в Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної зони".