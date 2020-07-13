"Луцька область", кажете?
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
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Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки. Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.