Луцьк проігнорував карантин: на які порушення пішли у "червоні" зоні
У Луцьку, який ввійшов до "червоної" епідемічної зони й де від 3 серпня мали б ввести жорсткі карантинні обмеження, проігнорували настанови уряду та МОЗ.
Зокрема, бізнес виступив проти нових правил, а правоохоронці поки не збираються штрафувати порушників, адже раніше місцева влада заявила про незгоду з віднесенням міста до найгіршої зони. Єдине, що виконали – від понеділка у місті вийшли на маршрут не всі автобуси, повідомляє "Луцьк. Район".
Зокрема, поки в Луцьку курсують тролейбуси, які, згідно карантинних обмежень, набирають пасажирів тільки на сидячі місця.
Зі свого боку правоохоронці продовжують тільки розповсюджувати інформаційні попередження серед громадян, перевізників і суб’єктів господарювання щодо рішення держкомісії за ігнорування правил, запроваджених перебуванням у "червоній" зоні. Однак адміністративних протоколів 3 серпня не виписуватимуть, заявила керівниця сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
"Ніяких адміністративних протоколів ми ще сьогодні не складаємо, тому що розуміємо складність ситуації, й те, що люди проти, але повинні розуміти, що є рішення центрального органу, воно чинне, і ми, звичайно, маємо здійснювати контроль за його дотриманням. Тому зараз ми його здійснюємо в межах наших повноважень: проводимо профілактичну й інформаційну роботу", – наголосила вона.
За її словами, якщо протоколи складатимуть, то як і раніше – на "особливо злісних порушників", які не виконуватимуть законних вимог та ігноруватимуть санітарно-гігієнічні вимоги, правила особистої безпеки.
"Ми, звичайно, притягували їх до адмінвідповідальності. Сподіватимемося, що таких не буде", – наголосила Бузулук.
Водночас декілька десятків луцьких підприємців підписали колективне звернення проти впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.
Як написав у Facebook місцевий житель Олег Іванюк, документ підписували ФОПи та власники закладів громадського харчування у Луцьку, адже робота кафе та ресторанів не передбачена в "червоних" регіонах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони залежно від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
В результаті в Україні з 3 серпня через зростання кривої захворюваності на коронавірус – протягом останнього тижня фіксується понад тисяча нових випадків щодня, – і в межах адаптивного карантину в деяких регіонах точково повернули жорсткі обмеження.
Водночас у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.