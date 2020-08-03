Луцьк проігнорував карантин: на які порушення пішли у "червоні" зоні

У Луцьку, який ввійшов до "червоної" епідемічної зони й де від 3 серпня мали б ввести жорсткі карантинні обмеження, проігнорували настанови уряду та МОЗ.

Зокрема, бізнес виступив проти нових правил, а правоохоронці поки не збираються штрафувати порушників, адже раніше місцева влада заявила про незгоду з віднесенням міста до найгіршої зони. Єдине, що виконали – від понеділка у місті вийшли на маршрут не всі автобуси, повідомляє "Луцьк. Район".

Зокрема, поки в Луцьку курсують тролейбуси, які, згідно карантинних обмежень, набирають пасажирів тільки на сидячі місця.

Зі свого боку правоохоронці продовжують тільки розповсюджувати інформаційні попередження серед громадян, перевізників і суб’єктів господарювання щодо рішення держкомісії за ігнорування правил, запроваджених перебуванням у "червоній" зоні. Однак адміністративних протоколів 3 серпня не виписуватимуть, заявила керівниця сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

У Луцьку на маршрут таки вийшли не всі автобуси (volynnews.com)

"Ніяких адміністративних протоколів ми ще сьогодні не складаємо, тому що розуміємо складність ситуації, й те, що люди проти, але повинні розуміти, що є рішення центрального органу, воно чинне, і ми, звичайно, маємо здійснювати контроль за його дотриманням. Тому зараз ми його здійснюємо в межах наших повноважень: проводимо профілактичну й інформаційну роботу", – наголосила вона.

За її словами, якщо протоколи складатимуть, то як і раніше – на "особливо злісних порушників", які не виконуватимуть законних вимог та ігноруватимуть санітарно-гігієнічні вимоги, правила особистої безпеки.

Бізнес Луцька виступив проти обмежень, передбачених "червоною" зоною (Facebook Олег Іванюк)

"Ми, звичайно, притягували їх до адмінвідповідальності. Сподіватимемося, що таких не буде", – наголосила Бузулук.

Водночас декілька десятків луцьких підприємців підписали колективне звернення проти впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.

Як написав у Facebook місцевий житель Олег Іванюк, документ підписували ФОПи та власники закладів громадського харчування у Луцьку, адже робота кафе та ресторанів не передбачена в "червоних" регіонах.

Пост про незгоду луцьких підприємців виконувати нові правила карантину (Facebook Олег Іванюк)

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