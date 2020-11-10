Луценко заявив про перемогу над COVID-19 і присоромив владу за бездіяльність

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вилікувався від коронавірусу (COVID-19).

Як написав політик у Facebook, 9 листопада його виписали з лікарні.

При цьому Луценко заявив про повний провал протидії пандемії в Україні.

"Що мав зробити за ці 7 місяців уряд? В Україні в 2020 році створено 136 нових, укрупнених районів. Уряд мав створити 136 базових антиковідних центрів", – зазначив він.

За словами ексгенпрокурора, це – 136 лабораторій для тестування (200-350 млн грн), 136 кислородних пунктів (400-550 млн грн), 136 апаратів КТ (1000-1400 млн грн), страхування і доплати лікарям.

"Нічого з цього не зроблено. В результаті скрізь, особливо в селах і райцентрах, – повна неможливість потрапити в інфекційну лікарню. Безкоштовні тести – майже неможливі скрізь. Термін надання їх результатів – неприйнятний. Кисень возять з області в область в доісторичних балонах, якщо вони є. 30% лікарів перехворіло ковідом. Ніяких 300% премій не виплачують, нема навіть відповідної постанови КМ", – підкреслив Луценко.

На його думку, влада продемонструвала повну бездіяльність при наявних фінансових ресурсах антиковідного фонду, в якому навіть після дорожного будівництва залишилось 30 млрд грн.

"Що з цим робити? Відповідь: гнати в шию уряд", – запропонував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський опублікував нове звернення до президента Володимира Зеленського про важку ситуацію з COVID-19 у країні.