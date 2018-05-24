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Луценко: "Інформація про нечуваний рівень корупції в Україні є елементом інформаційної війни"

7.4тЧитати новину російською

В останні роки Україні вдалося досягти значних успіхів у боротьбі з корупцією і повернути до держбюджету $1,5 мільярда.

Інформація про нечувану корупцію в Україні є інструментом російської контрінформаційної війни. Про це в своєму виступі на генеральній асамблеї ООН заявив генпрокурор України Юрій Луценко, передає "ТСН" .

"Гасло про нечувану корупцію в Україні є інструментом російської контрінформаційної війни в світі. Тому сьогоднішня міжнародна зустріч є одним із способів донесення правди: не гасел, не намірів, а досягнутих фактів про те, що Україна зробила", - зазначив генеральний прокурор України.

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Такими досягненнями, зокрема, є 1700 звинувачених у корупції чиновників, впровадження електронного декларування та повернення до державного бюджету $ 1,5 млрд.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні ліквідували корупцію в державних закупівлях і автоматизували відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

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