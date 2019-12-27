Фазы Луны в январе 2020 года (киевское время)

Полнолуние в январе 2020 года – 10 января 2020 года в 21 часа 21 минуту.

Новолуние в январе 2020 года – 25 января 2020 года в 00 часов 00 минуту.

Вторая четверть в январе 2020 - 3 января 2020 года в 06 часов 45 минут.

Четвёртая четверть в январе 2020 - 17 января 2020 года в 14 часов 58 минут.

Растущая Луна в январе 2020 - с 1 по 9 января и с 26 по 31 января 2020 года.

Убывающая Луна в январе 2020 - с 11 по 24 января 2020 года.

Лунное затмение в январе 2020 года: 10 января 2020 года в 18 часов 11 минут.

Полнолуние в январе 2020 года выпадает на 10 января YouTube

1 января 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Новых дел сегодня лучше не начинать. Решайте бытовые вопросы, общайтесь с родственниками. Не отказывайте себе в отдыхе, если чувствуете, что он необходим. День необычайно хорош для получения, осмысления и передачи информации.

2 января 2020 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Овне. Результат сегодня принесут активные действия. Отбросьте сомнения и направьте все силы на достижение поставленной цели. Вы можете смело начинать новые дела и принимать важные решения. День хорош для решения семейных проблем и прогулок на свежем воздухе.

3 января 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Овне. Ожидается добрый, счастливый день. Занимайтесь самопознанием и самосовершенствованием, погружайтесь в приятные воспоминания. Вы можете исправить прошлые ошибки и помириться с теми, кого обидели. Романтические отношения, которые завяжутся сегодня, будут гармоничными и прочными.

4 января 2020 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Тельце. Четко определите свои цели и решительно двигайтесь к ним. Если вы станете сидеть на месте, бурная энергия дня захлестнет вас и подтолкнет к нерациональным поступкам. Не бросайте начатые дела и проявляйте повышенное внимание к мелочам. О планах на будущее лучше никому не рассказывать.

5 января 2020 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Тельце. Хорошее настроение - залог удачного дня. Сохраняйте спокойствие и принимайте философски все происходящее. С радостью делайте добрые дела, дарите внимание близким. Сегодня необходимо следить за давлением и бережно относиться к глазам.

6 января 2020 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце. День хорош для общения и получения знаний. Собирайте и анализируйте информацию, стройте планы, но не начинайте новых дел. Возвращение былых проблем не должно пугать вас. Сегодня вы сможете легко избавиться от них, причем на этот раз навсегда.

7 января 2020 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Отличный день для любых дел, связанных с укреплением и ростом материального благосостояния. Благоприятны поездки и путешествия, общение, новые знакомства. Вечером можно устроить безалкогольные дружеские посиделки.

8 января 2020 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День хорош для уединения и размышлений. Держитесь подальше от суеты и бурных споров, старайтесь противостоять соблазнам. Сегодня не стоит давать обещаний - вряд ли вы сможете выполнить их. Во избежание пищевых отравлений будьте внимательными при выборе продуктов питания.

9 января 2020 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Раке. День как нельзя лучше подходит для смелых и решительных действий. Вы можете начать нечто новое и важное, осуществить прорыв в текущих делах, отправиться в путешествие или сменить место работы. Каждый получит свой шанс на улучшение жизни. Главная задача - поймать удачу за хвост и в полной мере реализовать предоставленные возможности.

10 января 2020 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Раке. Время заняться домашними делами и уделить внимание семье. Вопросы воспитания детей могут быть решены легко и с великолепным результатом. Сегодня следует отказаться от проявления агрессии и избегать участия в спорах. Выяснение отношений лучше отложить на другой день.

11 января 2020 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна во Льве. В этот день разум должен держать чувства под контролем. Пойдя на поводу у эмоций, вы можете стать жертвой обмана или попасть под чужое влияние. Алкоголь сегодня — не лучший советчик, поэтому лучше отказаться от его употребления. Полезными окажутся физические упражнения, массаж и омолаживающие косметические процедуры.

12 января 2020 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна во Льве. Энергетически сильный день. Необходима как физическая, так и умственная активность. Вялость и апатия могут привести к неприятным последствиям. Держите под контролем эмоции и избегайте неприятных впечатлений. Решение финансовых вопросов лучше отложить на другое время.

13 января 2020 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Деве. Прекрасный день для посещения храма, для выстраданной исповеди, искреннего раскаяния в своих грехах. Избегайте упоения своими успехами и достоинствами. Чем меньше вы сегодня говорите, тем лучше.

14 января 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Деве. День не располагает к инициативным действиям и активному общению. Перемены маловероятны, а потому не стоит всеми силами стремиться к ним. Не следует переутомляться на работе - это может привести к утечке жизненной энергии. На самочувствие хорошо повлияет загородная прогулка.

15 января 2020 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Весах. Прекрасный день для активного отдыха, для творческих начинаний, поездок и путешествий. День радостных эмоций, веселья и оптимизма. Лучший день для веселого праздника.

16 января 2020 года, 22 лунный день, убывающая Луна в Весах. День милосердия и благотворительности, бескорыстной помощи другим. Вечер желательно провести с детьми. Можно пригласить в гости близких и родных людей. Полезны водолечебные процедуры, в первую очередь – закаливание.

17 января 2020 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. В этот день лунного месяца нельзя проявлять никаких разрушительных эмоций. Это период Некоего завершения, но в то же время он освобождает дорогу новому лунному циклу. Вечером хорошо зажечь свечу, закрыть глаза и мысленно представить себе, как пройдет у вас ближайший лунный месяц.

18 января 2020 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. День хорош для разного рода начинаний. Творческие планы могут быть реализованы в полной мере. Тело находится под контролем разума, при этом физические нагрузки помогают восстановить душевное равновесие. Свидания проходят очень удачно, а секс имеет целительный эффект.

19 января 2020 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Интуиция сегодня подсказывает верные решения. Чтобы услышать ее голос, побудьте в уединении. Завершайте старые дела, но не начинайте новых. Вы хорошо отдохнете, если посетите бассейн или баню. Не злоупотребляйте химическими лекарственными средствами и откажитесь от обильного питания.

20 января 2020 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Вам дается шанс посмотреть на себя со стороны и исправить допущенные ошибки. Не общайтесь с людьми, которые вам не интересны, и не давайте поводов для сплетен. Сегодня это может привести к энергетическим потерям. Контролируйте себя, совершая покупки: вы можете потратить деньги совершенно впустую.

21 января 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня возможен успех в деловой сфере. Не бойтесь перемен. Они способны вывести вас на новый уровень развития. Удачное время для самопознания и самообразования. День подходит также для поездок и общения со старшими родственниками.

22 января 2020 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Этот день лучше всего провести в собственном доме, занимаясь повседневным трудом, настроиться на рабочий лад.

23 января 2020 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня возможны серьезные энергетические потери. Не стоит продолжительное время находиться в местах большого скопления людей. Личные отношения могут быть налажены. Простите тех, кто обидел вас и сами принесите необходимые извинения. День не подходит для секса, особенно вне брака.

24 января 2020 года, 29-30 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День хорош для анализа жизненного пути и подведения итогов. Раздайте долги, простите обиды. Избавьтесь от старых ненужных вещей и освободитесь от связей, которые тяготят вас. Будьте терпимыми, проявляйте внимание и сочувствие. Придерживайтесь вегетарианской системы питания.

25 января 2020 года, 30, 1-2 лунный день, новая Луна в Водолее. Время для реализации задуманного. Не позволяйте сомнениям или лени одолеть вас. При любых обстоятельствах сохраняйте уверенность в себе. День хорош для голодания, подбора правильной диеты и расчета физических нагрузок. Обратите внимание на состояние зубов.

26 января 2020 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее. Хороший день для начала командировок, для поездок и путешествий, а также для выполнения своих обязанностей. Дав сегодня слово, непременно сдержите его.

27 января 2020 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День не подходит для начала новых дел, вообще лучше не заниматься никакими важными проектами. Посещение парикмахера лучше планировать на другой день.

28 января 2020 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Отличный день для обучения, для покупки и ремонта одежды, а также для посещения косметолога, для любых оздоровительных и омолаживающих процедур.

29 января 2020 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Овне. День идеально подходит для общения. Задавайте вопросы, получайте информацию, делитесь знаниями. Рассказывайте о своих переживаниях, но не жалуйтесь на жизнь. Хороший эффект сегодня будут иметь омолаживающие процедуры, дыхательные упражнения, сауна и ароматерапия. Волосы лучше не стричь и не окрашивать.

30 января 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Овне. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение. Не предавайтесь грусти или безделью. Если вы давно хотели что‑то поменять в своей жизни – сегодня самое время, особенно: в первой половине дня. Хорошо отправляться в поездки и путешествия.

31 января 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия. Постарайтесь направить свою энергию в творческое русло: не следует ограничивать себя в получении новых впечатлений. Впитывайте информацию, делитесь опытом, общайтесь.

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