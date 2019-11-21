Лунный календарь на декабрь 2019 года. Основные фазы Луны

Растущая Луна – с 1 по 10 декабря.

Рекомендованы любые действия, связанные со стартом, с началом. Например, открытие бизнеса, подача бумаг, заявлений, обращений, шаги по воплощению задумок и проектов. В дни возрастающей Луны наши предки читали специальный заговор. Глядя на Луну правым глазом, они шептали: "Тебе, Луна, быть полной, а мне здоровым", "Тебе, Луна, быть полной, а мне богатым" и так далее. Заговор читался не менее пяти минут.

1 декабря отмечался день Феи Зимы. Славяне считали, что Феи имеют власть над стихией Времени и всеми остальными стихиями, поскольку они произошли из Времени. Славянские маги умели вызывать Фею Зимы ритуалом. Также в этот день в лес и в поле относили подарки для Феи. Считалось, что те, кто принесет Фее дар, благополучно переживут зиму.

Первая четверть Луны – 4 декабря, 8:59 по киевскому времени.

Она считается магической, потому что размеры светлой и темной стороны Луны одинаковы. А все силы Вселенной проявляются в точках равновесия между противоположностями. Благоприятны любые действия – например, можно делать заговоры на удачу.

Если прочесть эти слова над любой вещью, она будет приносить удачу. "Как белка шубку носила, не сносила, так бы и эта (название вещи) мне удачу приносила. Сегодня, завтра, всегда! Да будет так! Аминь".

4 февраля, в магический день, можно заговорить любую вещь на удачу

5 декабря начинают цикл новогодних гаданий, который длится у многих народов аж до февральского нового года по лунному календарю. Например, считалось, что над замерзшими реками возникали Хрустальные мосты, соединяющие два мира - Явь и Навь. Славяне верили, что по ним можно было попасть в иные миры.

Полнолуние – 12 декабря, в 07:15 по киевскому времени.

В полнолуние, как известно, можно попросить у Высших Сил всего и быстро получить это. Приведем одну уникальную методику. Налейте в бутылку воды. Выйдите на улицу. Откройте бутылку и смотрите через бутылку с водой на полную Луну, как через линзу. Пять минут. Закройте бутылку, вернитесь домой. Налейте теплой воды в большую миску. Долейте туда воду из бутылки. Опустите ноги в воду и держите не менее 5 минут, после чего вылейте воду из миски в ванну.

Этим вы обеспечите себе здоровье и удачу до следующего полнолуния. Кроме того, этот обряд усиливает привлекательность женщин.

Также Луне на полнолуние показывают открытый кошелек, в котором лежат деньги. При этом нужно шепотом говорить, что нужно больше денег.

Убывающая Луна – с 13 по 25 декабря.

На убывающей Луне считается эффективным избавляться от старых вещей, ненужных связей, неудачных задумок прошлых периодов, болезней и т.д.

Ночь на 13 декабря считается ночью, когда всем обязательно снятся вещие сны.

Третья четверть Луны – 19 декабря, в 06:59 по киевскому времени.

В этот день христиане отмечают День Святого Николая, а поклонники древнеславянских учений почитают Велеса и божество плодородия Валу. Делается много обрядов на плодородие грядущих периодов.

21-22 декабря - мощная дата как для астрономов, так и для астрологов и магов - День силы Новолетье (санскр. Санкаршанти), когда загадывают желания и встречают Новое Солнце!

Новолуние – 26 декабря, в 07:16 по киевскому времени.

В этом месяце новолуние совпадает с кольцевым солнечным затмением в Козероге (пик затмения в 7:18 по киевскому времени). О затмении и его влиянии мы разместим отдельный большой материал.

Растущая Луна – с 27 по 31 декабря.

До вечера 31 декабря Луна будет растущей, а значит, загадывать желания за новогодним столом можно и нужно – это к удаче!

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