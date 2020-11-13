Лукашенко: жодних наступників, я поклявся

Таша Адамович Суспільство 17:41, 13.11.2020

Олександр Лукашенко під час інтерв'ю місцевим і закордонним ЗМІ в п'ятницю, 13 листопада, заявив, що не допустить транзиту влади.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого". За словами нелегітимного президента Білорусі, буде так, як вирішать громадяни країни.

"Ніякого транзиту влади! Ніяких наступників. Кого народ обере – так і буде. Я поклявся. Я пообіцяв, що буде так, як вирішить білоруський народ", – цитує "Пул першого" слова Лукашенка.

Лукашенко сказав, що транзиту влади не буде
Telegram Пул першого

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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