Лукашенко: жодних наступників, я поклявся
Олександр Лукашенко під час інтерв'ю місцевим і закордонним ЗМІ в п'ятницю, 13 листопада, заявив, що не допустить транзиту влади.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого". За словами нелегітимного президента Білорусі, буде так, як вирішать громадяни країни.
"Ніякого транзиту влади! Ніяких наступників. Кого народ обере – так і буде. Я поклявся. Я пообіцяв, що буде так, як вирішить білоруський народ", – цитує "Пул першого" слова Лукашенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.