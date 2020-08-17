Лукаш заявила, що хворіла на коронавірус

Кирило Лютий Суспільство 23:47, 17.08.2020

Колишній міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що перехворіла коронавірусом.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу NEWSONE ввечері у вівторок, 17 серпня. Лукаш заявила, що перенесла хворобу в "середній формі".

"Симптоми незвичайні, їх не можна переплутати ні з чим. Наприклад, повністю зникають запахи. Ви берете часник, цибуля, улюблений парфум – ви живете в світі без запахів. Ви живете в світі без смаків – ви пам'ятаєте яблуко, яке воно, але смаку ви не відчуваєте. ви втрачаєте апетит, сон і енергію до життя. в цей час у вас температура, в легенях запалення і ви приймаєте якісь препарати", – розповіла Лукаш.

Вона додала, що було витрачено чимало грошей для лікування від коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше генеральний директор алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк розповів, як перехворів COVID-19.

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