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Лукаш заявила, що хворіла на коронавірус

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
1,6 т.
Олена Лукаш

Олена Лукаш. golos.ua

Колишній міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що перехворіла коронавірусом.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу NEWSONE ввечері у вівторок, 17 серпня. Лукаш заявила, що перенесла хворобу в "середній формі".

"Симптоми незвичайні, їх не можна переплутати ні з чим. Наприклад, повністю зникають запахи. Ви берете часник, цибуля, улюблений парфум – ви живете в світі без запахів. Ви живете в світі без смаків – ви пам'ятаєте яблуко, яке воно, але смаку ви не відчуваєте. ви втрачаєте апетит, сон і енергію до життя. в цей час у вас температура, в легенях запалення і ви приймаєте якісь препарати", – розповіла Лукаш.

Вона додала, що було витрачено чимало грошей для лікування від коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше генеральний директор алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк розповів, як перехворів COVID-19.

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УкраїнаОлена Лукаш
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