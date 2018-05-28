Так выглядит лента новостей любого информационного ресурса ОРДЛО. СМИ там с 2014 года нет, а есть вот такие рупоры, которые каждый день штампуют подобные типовые заметки.

Самое поразительное, что многие сторонники "ЛДНР" действительно верят, что их всегда угнетала некая абстрактная Украина, как будто Украина - это какое-то кровожадное божество или тайное общество, а не государство с конкретными руководителями, у которых есть фамилии и имена.

В Луганске "Украиной" всегда были комсомольцы и коммунисты, бывшие члены КПСС Ефремов, Тихонов, Пристюк, Голенко, Кобитев, которые стали властью еще до распада СССР и с 1980-х управляли Луганской областью. До 2014 года в Луганске за них яростно голосовали, утверждая, что это "крепкие хозяйственники" и прекрасные управленцы.

С 2010 года в стране безраздельно правили луганские и донецкие элиты. И вот теперь выясняется, что Янукович, Азаров, Ефремов, Бойко, Пристюк не вносили в луганскую землю удобрения, выделяли на ремонт дорог плохой битум и вообще занимались сплошным вредительством! А виновата в этом почему-то какая-то абстрактная Украина.

Самое смешное, что сам Пасечник, который мелет эту чушь, тоже в те времена не в подполье против украинской власти боролся, а работал на высокой должности в СБУ и получал награды от Виктора Ющенко (ходит анекдот, что Ющенко решил наградить его, увидев фамилию в каком-то списке).

И как же это тогда понимать? Выходит Пасечник сам способствовал всему тому беспределу, который Украина творила на луганской земле и за это даже получил награду из рук "американского прихвостня"! Луганск, вставай!