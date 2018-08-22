Как человек, чья юность пришлась на прошлый век, не устаю радоваться современным придумкам. Так классно сейчас в ФБ путешествовать по Франции с Ирочкой, удивляться Италии с Аллой и Темой, наслаждаться Хорватией с Анной, любоваться разными странами в круизе с Ваней, радоваться красотам Свитязя вместе с Верой и ее замечательными репортажами – это только за последнее время. Конечно, в интернете есть масса профессиональных снимков самых разных мест, но мне интересно смотреть на мир через призму дружеского взгляда и восприятия – так ближе и понятней. Спасибо всем, кто не ленится делиться своим хорошим настроением.

Но глядя вдаль, иногда не замечаешь того, что рядом. Как-то так получается, что в Киеве в последнее время бываю нечасто и, в основном, с друзьями, приехавшими из разных городов или стран. И каждый раз нахожу для себя что-то новое, вижу изменения, понимаю, что наша страна тоже открывается для мира.

Пару лет тому назад израильские друзья критиковали Украину за то, что при ее туристическом потенциале практически отсутствует реклама в мире. А сейчас Украина (и особенно Киев) – одно из популярных направлений туризма, и на израильских форумах можно получить любую информацию из первых рук. Естественно, поскольку мы смотрим на одно и то же из разных миров, видим совершенно разное. Например, я с интересом прочла призывы брать пример с Киева и организовывать в Израиле такие же удобные площадки для отдыха с детьми, как у нас в торговых центрах. Надо же, а я весь Израиль воспринимала, как сплошную площадку для детей, настолько там все удобно устроено, поскольку все везде ходят с кучей детишек, включая и крохотных грудничков. Но, признаюсь, вчерашний прощальный ужин в ЖЗЛ приятно удивил и меня, и наших друзей, искушенных путешественников. Выбрали мы этот ресторан по разным причинам: друзья просто жили рядом; у нас с мужем приятные ассоциации с этой книжной серией (хотя интерьер оказался украшенным "Всемиркой" - она тоже переезжает вместе с нами, делая любое новое жилье привычным и уютным); дочь слышала хорошие отзывы, но сходу с подружкой не попала – все столики были заняты.

Короче, решили попробовать, но с некоторыми опасениями. Дело в том, что в нашей пестрой компании присутствовал черноглазый кудрявый принц-инфант полутора годиков отроду с весьма резвым нравом и переменчивым настроением, а заведение, в общем-то, на детей не ориентированное. Я не знаю, кто готовил персонал, но такое ощущение, что психологию им преподавали. Такого ощущения заботы и уюта я не испытывала давно (причем, не показного, а ненавязчиво-настоящего, без наших просьб – подставить скамейку для рюкзаков и сумок; пересадить, чтоб было удобно; сразу дать насупленному от новой обстановки малышу яркую игрушку, и только, когда он заулыбается и заиграется, пересадить его в детский стульчик; приготовить для него отдельное блюдо в яркой детской тарелке; вовремя подсунуть новую игрушку, когда все взрослые увлеклись изучением меню; принять заказ, рассказав каждому о его блюде и откорректировав состав – причем, на очень неплохом английском тоже; вовремя обсыпать дитенка блестящими звездочками и отвлечь его от нас еще на полчаса; быстро и красиво подать заказанное, не перепутав, что кому; эффектно вынести "комплимент от шефа" - и угадать, что зарубежные гости хотели именно киевский торт, да еще и по авторскому рецепту).

Кухню подробно описывать и хвалить не буду, скажу только одно: повар у них - волшебник. А девочки-официантки – феи. Нас было восемь человек, все не повторялись в заказах, поэтому, возможность попробовать разное была. Вспомнилось, как старшая дочь, побывав в Праге в заведении такого класса, отбивалась от моих расспросов: "Там самые обычные блюда, просто все другого вкуса и неожиданных сочетаний. Это надо самому попробовать". Я небольшой ценитель кулинарных изысков и нечастый посетитель ресторанов, меня удивить легко. Но, честное слово, приятно видеть, как понравилось нашим гостям, которые в отличие от меня гурманы и знают толк. Цены, конечно, не "Пузатой хаты", но оно того стоит.

Кстати, понравилось гостям у нас многое: и архитектура (кстати, запись на хорошего гида по Киеву на иврите чуть ли не за полгода), и толковые удобные экскурсии на 2-этажных автобусах; и парки; и выставка цветов; и зелень; и разнообразная качественная еда во множестве уютных кафе; и украинские товары (да-да, наши уже умеют делать качественные обувь и одежду, особенно детскую – акцент-то был на подарках внукам); и торговые центры. Смешно, но вне конкуренции по произведенному впечатлению оказался сад-огород моей любимой соседки с обычными (для нас, но не для Израиля) яблонями-сливами-помидорами и всякими разными цветами. Главное, что мы имеем возможность жить в ласковой, лояльной к нам стране с комфортным климатом, шикарной природой, реками, морями, горами, степными просторами.

Мы можем просто дышать свежим воздухом, ходить по зеленой траве, пить чистую воду из родника, живое молоко от коровы, а не потреблять искусственные суррогаты, полученные в результате кондиционирования, опреснения, переработки и пр. Единственно, чего не умеем – ценить и преподносить эту роскошь. Естественно, нормальные туалеты и дороги – это то, чего у нас пока нет, но и тут положение все-таки потихоньку улучшается. Хотя хочется все и сразу. И стремиться к этому надо, но добивает мазохистское самоуничижение и выпячивание всего плохого. Нам есть, что показывать, чем гордиться, чем удивлять. А стремление к улучшению – двигатель прогресса. Нужно только захотеть.

Не повезло нашим гостям с репетициями парада – часто пробки из-за перекрытия дорог, а квартира в самом центре. Тут у нас возникли разногласия. Молодые категорически не понимают, зачем парад с военной техникой – они выросли уже под прикрытием Купола. Да и, в отличие от большинства нашей молодежи, все прошли армию, боевые действия и регулярно проходят переподготовку, видя технику и оружие в полевых условиях – Израиль десятилетиями живет в условиях войны и опасности. Наши сверстники объясняют им, что мы сейчас – это Израиль 50 лет назад. Но они, конечно, тоже не в восторге от неудобств, да и от наших реалий далеки. Как и мы от их, впрочем. А у нас отношение к параду иррациональное – нужен, как воздух. Попрощавшись, шли к метро. Вечерний Киев – спокойно, красиво, светло, много молодежи, разные кафе, музыка, свободный просмотр какого-то фильма на лужайке в парке возле Университета. Война где-то далеко-далеко.

Рассказываю мужу, как звонили днем подруги из параллельной реальности – одна поехала в Станицу позавчера, когда днем был обстрел из гранатомета; у другой внучка взяла билеты на самолет и на поезд – а неизвестно, будет ли открыт пункт пропуска, как раз в это время собираются закрывать на ремонт. Сплошная тревожная несвобода, совмещенная с постоянной опасностью. Не укладывается в голове, как в наше время на нашей земле может существовать этот концлагерь, совмещенный с полигоном для испытаний российских вооружений; как людям суметь привыкнуть к постоянному выживанию, да еще и вытерпеть окружение почитателей военного коммунизма ("Света Светикова", Наталья Павловна, Вы и ваши соратники - настоящие герои очень даже видимого фронта)… Про ребят, которые каждый день гибнут или получают ранения, не говорю – это постоянная боль и горе.

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Уже подходим к метро. И тут по Хмельницкого идет навстречу колонна новенькой военной техники. Тихо так, в сопровождении полицейских машин, без всяких звуковых эффектов и остановки движения. С любопытством рассматриваем вместе со всеми прохожими, приветствуем их. И такое чувство спокойствия, гордости, уверенности за наших. И опять воспоминания – как Валентин Торба каждый день летом 2014 года выкладывал кадры с видеорегистраторов на Острой Могиле. Страшная фантасмагория: сил не было воспринимать видео, когда мимо мест, где прошла твоя юность, мимо твоего военного городка, в твоем Луганске ползут чужие уродища. Танки в саду 1 мая, рядом с качелями, где ты катал своих детей. И такая адская смесь ненависти, беспомощности, ужаса…

Так вот, в короткой дискуссии с друзьями я не стала обострять и не смогла быстро сформулировать, зачем мне нужен парад моей армии в столице моей любимой страны. И, пока машу рукой нашей колонне, формулирую – я не хочу больше видеть чужие войска на улицах наших городов; испытывать унизительный страх, пронизывающий каждую секунду жизни; видеть остекленелый взгляд мальчишки, который узнал о гибели родных; слышать выстрелы во время разговора с кем-то в Луганске; изнывать от неизвестности; слышать жуткие рассказы друзей, переживших то страшное лето в Луганске. Не хочу и не буду. И лугандона здесь не будет. Это мой фронт. И мой парад. А "если надо объяснять, то не надо объяснять".

А для поднятия настроения – немного с выставки цветов. Тема этого года – наши мифические персонажи. Русалка, Водяник, Мавка, птица Сирин, Повитруля, Доля – наслаждайтесь.