Российская тактика терроризма в виде использования заложников активно применяется и их сателлитами в так называемой ДНР. В самом деле, а как им давить на Киев? Угрозы большого наступления до Киева и Львова давно никого не пугают. Требования отдать им под контроль территорию всей Донецкой и Луганской областей вызывают насмешки. Попытки сесть за стол со взрослыми людьми и принять участие в переговорах на правах полноценного участника не встречают поддержки и заканчиваются привычным отправлением в пеший эротический тур. Что остается? Только заложники...

Итак, вожак макеевского отделения МММ, называющий себя сегодня главным в "ДНР" Денис Пушилин издал "Указ", который снова полностью запрещает перемещение граждан через контрольно-пропускные пункты между оккупированной РФ территорией и свободной украинской. Якобы, из-за угрозы распространения коронавируса.

Надо полагать, Пушилин опасается, что эпидемия может придти из Украины и его не смущает, что внутри ОРДЛО ситуация гораздо хуже, да и свободное перемещение с РФ тоже добавляет рисков. Да и когда их тревожила эпидемиологическая ситуация на временно оккупированной территории? Грабежи, убийства, пытки и заложники их никак не напрягают, а тут состояние здоровья населения вдруг вызвало беспокойство. Ерунда это все. Чушь и вранье чистой воды. Настоящая причина в другом.

Практически полная блокада оккупированных территорий создает массу проблем для местных жителей и их родственников в подконтрольных законной украинской власти регионах. Не секрет, что пенсионный туризм приносит жителям ОРДЛО и, соответственно, экономике региона миллионы ежемесячно. Временно этот денежный поток перекрыт. Оказались разорванными семьи, которых карантин застал врасплох. Выпускники не могут приехать для поступления в украинские ВУЗы, кто-то не может попасть на лечение или проведать детей (родителей). Масса достаточно печальных историй, которые при правильной подаче способны вызвать сочувствие. То есть заложники свою задачу, задуманную кукловодами, выполнят. Ключевой вопрос – чего хотят эти самые кукловоды.

А все достаточно просто. Ситуация будет накаляться, КПП не будут открывать под любыми бредовыми предлогами типа несогласованных с Украиной списков, как сейчас. А российская пропаганда будет максимально раскручивать "масштабы трагедии". Ну и украинская пятая колонна подключится со всем усердием.

Задача проста. Для разрешения этих недоразумений просто нужно встретиться так называемым "представителям ОРДЛО" и официальной власти Украины. Чтобы быстро в диалоге решить "эту маленькую проблемку ради бедных и страдающих от недоразумения и недопонимания людей". Дело же хорошее? И все готовы к компромиссам. Вот так легкой манипуляцией и получим картинку – за столом переговоров официальная украинская власти и "представители ОРДЛО". Теперь как бы тоже официальные. Ура – Киев и Донецк ведут прямые переговоры для прекращения "гражданского конфликта в Украине", а Москва в одежде посредника и миротворца оказывается не при чем.

Вопрос о российской агрессии снимается с повестки дня, санкции отменяют, о компенсации Украине убытков со стороны Кремля речь уже не идет. Ловкость рук, немного шантажа заложниками и цель Москвы достигнута.