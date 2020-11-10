ЗАВТРА ПІД КАБМІНОМ

Мітинг проти карантину вихідного дня.

Рідкісну х * йню придумали в Кабміні.

Закрийте вже все, взагалі все, включаючи транспорт, метро-маршрутки, на два тижні – це точно працює, перевірено в багатьох країнах.

Ми за найжорстокіший локдаун. Так, потрібна буде допомога багатьом людям – покличте нас, ми і вміємо, і допоможемо.

Бізнес, волонтери, коллцентри – ніхто з голоду не помре.

Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотом.

Цим повідомленням я кличу всіх наших партнерів і співробітників на мітинг проти тупих рішень влади.

Завтра у Кабміну, 11.11, о 10.00.