Локдаун в Україні: закрийте вже все – це точно працює

Гарік Корогодський Суспільство 13:19, 10.11.2020

ЗАВТРА ПІД КАБМІНОМ

Мітинг проти карантину вихідного дня.

Рідкісну х * йню придумали в Кабміні.

Закрийте вже все, взагалі все, включаючи транспорт, метро-маршрутки, на два тижні – це точно працює, перевірено в багатьох країнах.

Ми за найжорстокіший локдаун. Так, потрібна буде допомога багатьом людям – покличте нас, ми і вміємо, і допоможемо.

Бізнес, волонтери, коллцентри – ніхто з голоду не помре.

Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотом.

Цим повідомленням я кличу всіх наших партнерів і співробітників на мітинг проти тупих рішень влади.

Завтра у Кабміну, 11.11, о 10.00.

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