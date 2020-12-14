Локдаун в Україні потрібно запроваджувати негайно – експерти

Локдаун в Україні потрібно вводити просто зараз, а не після новорічних свят, як це планує уряд Дениса Шмигаля.

Про це заявили експерти Київської школи економіки (КШЕ), пише "Главком". Найперше це необхідно для того, щоб "аби хоч якось розвантажити медичну систему", вважають вони.

"Якщо Україна не введе локдаун у грудні, то ризик колапсу медичної системи на новорічні свята – дуже великий. Лікарняних ліжок для важкохворих на COVID-19 критично не вистачатиме", – заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

На його думку, в нашій країні зараз спостерігається постійне збільшення кількості ліжок, але "це вичерпний ресурс і в певний момент додавати буде нічого".

"Якщо уряд не змінить своє рішення щодо запровадження карантину після Нового року – то кількість нових хворих може досягти 28 тис. осіб на добу вже в січні 2021", – заявив він.

Експерти КШЕ назвали негайний локдаун строком щонайменше на місяць "єдиним сценарієм, що дозволить найближчим часом повернутися до помірних обмежень".

"Європейський досвід показав, що лише третій – четвертий тиждень локдаун стабілізує ситуацію із захворюваністю. Стале зниження захворюваності відбувається на п’ятий – шостий тиждень після запровадження заходів", – уточнили вони.

Водночас Україна має негайно приступити до розробки плану вакцинації. Це "безпрецедентний логістичний та комунікаційний проєкт", заявили фахівці. Якщо його не проводити, "навіть достатня кількість вакцин від SARS-CoV-2 навесні не гарантує швидкого покриття імунізацією всіх груп ризику", вважають вони.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що початком локдауну в Україні вибрали 8 січня, бо саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки та оборони та Міністерства охорони здоров'я. За його словами, на ці дати були спрогнозовані пікові показники щодо кількості нових хворих на коронавірус.

Що таке локдаун і чим він відрізняється від карантину?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки та жорстке обмеження пересування в межах міста і країни.

Водночас карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, але не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.

Коли введуть локдаун в Україні та що це означатиме?

Локдаун або "карантин зимових канікул" введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони.

У новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.

Карантин і режим НС в Україні уряд продовжив до 28 лютого 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Ковтонюка, Україна має надто недосконалу систему тестування на коронавірус – лише приблизно 35 тисяч перевірок на день. Відтак, якщо щоденний приріст захворюваності досягне такої ж цифри за цих умов, локдаун вже не буде кому вводити, вважає він.

Водночас, на думку фахівця, відтермінування введення суворого карантину може призвести до того, що кількість смертей від коронавірусу в країні до кінця року наблизиться до 20 тис., а люди помиратимуть вдома.

За його прогнозом, в Україні суттєвого зменшення випадків захворювання на коронавірус можна очікувати навесні та влітку 2021 року.