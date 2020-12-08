Локдаун в Україні потрібно вводити найближчими днями, а в січні вже виходити, – Ковтонюк

Ексзаступник міністра охорони здоров'я і керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк вважає, що локдаун в Україні необхідно вводити найближчими днями.

За його словами в інтерв'ю "Уніан", через місяць області повинні почати з нього виходити, за умови виконання цільових індикаторів.

Ковтонюк пояснив, що існує чотири цільових індикатори, що відображають повернення контролю над поширенням коронавірусу.

Вони стосуються кількості випадків, кількості позитивних тестів (5% від усіх узятих) і кількості заповнених ліжок у лікарнях. Крім того, необхідно, щоб динаміка розвитку епідемії стабільно йшла на спад.

"Через місяць жорсткого локдауну дивимося на індикатори і виходимо, або чекаємо ще тиждень. Ми думаємо, що за таких умов у другій половині січня з карантину можна було б вийти усією країною", – зазначив Ковтонюк.

Він підкреслив, що логіка такого підходу в тому, що на короткий період "дають подихати" лікарям і знімають з них навантаження на місяць. Водночас система тестування і відстеження контактів має "прийти в себе" і посилитися.

"Я можу пояснити, чому місяць, а не два, не три тижні. У нас обговорюється варіант: "Давайте закриємось, потім відкриємося, потім знову закриємося". Так не діятиме. У Європі локдаун починав впливати на кількість випадків лише на другому-третьому тижні, а на п'ятий-шостий – зменшувалася кількість госпіталізованих і смертей внаслідок COVID-19", – нагадав Ковтонюк.

Експерт пояснив, що це пов'язано з тим, що існує "відкладений ефект". Згідно з європейськими дослідженнями, від інфікування до захворювання проходить у середньому п'ять днів, до госпіталізації – 10-14, до смерті – 14-18 днів.

"Вплив будь-яких обмежень відбудеться не раніше двох-трьох тижнів. Ми не зможемо зрозуміти раніше ніж через місяць, чи є стійка тенденція до зниження", – додав Ковтонюк.

Він підкреслив, що невеликими карантинними обмеженнями поширення коронавірусу вже не зупинити. Вони могли використовуватися місяць тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на п'ять. Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький.