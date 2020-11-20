Лікар – про необхідність локдауну: без нього ми не впораємося, я би вводив ще два тижні тому

В Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на COVID-19 і важких випадків, тому введення локдауну в країні необхідне.

Таку думку в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив головний лікар госпіталю МВС Юрій Сак. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначив медик, ніхто не ставить під сумнів, що щоб знизити статистику, потрібно вводити обмеження

"Щільна комунікація населення призводить до зростання захворюваності. В результаті ми маємо зростання важких випадків. У результаті – те, що я бачу у своєму госпіталі, – дійсно зростання "обважнілих" випадків, неминуче зростає летальність", – сказав він.

За останні два-три тижні в його лікарні потрапило в рази більше пацієнтів з ускладненими формами. Станом на п'ятницю там знаходилося 30 "важких" хворих, які потребували кисневої терапії. Крім того, смертність від коронавірусу і його ускладнення "молодшають".

Сак підкреслив, що для будь-якої інфекції працює правило: щоб "збити" її зростання, потрібно розірвати ланцюжок передачі вірусу.

"Локдаун і обмежувальні заходи – найдієвіші і найпростіші методи", – сказав лікар.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз зі мною як із лікарем вступить у дискусію... Але якщо ми говоримо про життя людей, то дійсно потрібно застосовувати більш рішучі заходи, більш жорсткі", – впевнений він.

Медик додав, що вводив би повний локдаун, "не чекаючи 15 тисяч нових хворих на добу", ще два тижні тому.

Про карантин вихідного дня Сак сказав, що "це навіть не карантин". Він додав, що якщо жорсткі обмеження не введуть, медицина не витримає. "Без локдауну ми не впораємося", – сказав лікар.

Трансляція ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно з'явилася інформація, що влада вирішила ввести повний локдаун в Україні для стримування пандемії. В Офісі президента прокоментували ймовірність жорсткого "новорічного" карантину.