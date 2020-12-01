Данілов підтвердив версію OBOZREVATEL: локдаун введуть під "Квартал 95"?

Локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 буде запроваджений у будь-якому випадку.

Про це в етері телеканалу "Україна 24" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олекcій Данілов. Наразі влада оговорює точну дату.

За словами очільника РНБО, уникнути локдауну українцям в будь-якому випадку не вдасться.

"Єдине питання часу – чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде – це сто відсотків", – уточнив Данілов.

Раніше з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський має намір запровадити в Україні локдаун лише з 2 січня 2021 року, щоб дати можливість зіркам, зокрема й "Кварталу 95", відпрацювати новорічні корпоративи.

Про такі наміри гаранта OBOZREVATEL стало відомо з особистих джерел. Раніше ж українці висловили припущення, що ймовірна дата введення жорсткого карантину в країні – 24-25 грудня – може бути пов'язана з концертом "Вечірнього кварталу" в Києві, який повинен відбутися 22 грудня.

Як і прогнозували епідеміологи, після відносного затишшя влітку багато країн світу з настанням осені зіткнулися з другою хвилею коронавірусу. Кількість випадків захворювання в більшості європейських країн перевалила за мільйон, а смерті від інфекції та спровокованих нею ускладнень рахують десятками тисяч.

Багато країн в Європі вже повернулися до локдауну. Серед них – Італія, Франція, Великобританія, Іспанія, Ізраїль, Австрія, Польща, Австралія. При цьому Україна постійно відкладає введення тотального локдауну.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що локдаун в Україні може призвести до суттєвого зниження захворюваності на коронавірус, його варто ввести вже зараз. Але такі жорсткі обмеження можуть вимагати запровадження в країні надзвичайного стану.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. Якщо локдаун буде запроваджений до Нового року, у січні доведеться ще раз посилювати карантин, додав він.