У Зеленського повідомили, коли ухвалять рішення щодо локдауну в Україні

Рішення про необхідність локдауну в Україні буде ухвалене після третього тижня карантину вихідного дня (28–29 листопада).

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, з питанням потрібен чи ні локдаун – все дуже просто. Воно буде вирішуватися за підсумками того, як пройдуть треті вихідні жорсткого карантину.

"Чого ми намагаємося досягти карантином вихідного дня? У нас почався різкий стрибок зростання захворюваності. Заповнюються лікарні, відкриваються інші перепрофільовані лікарні, починають везти в інші місця, люди знімають на відео, як переповнені лікарні, викладають у соцмережі, не знаючи про те, що сусідня лікарня напівпорожня і туди тепер везуть усіх пацієнтів. Це ж теж така трохи накручена штука.

Ми намагаємося збити темпи зростання, щоб стабілізувати ситуацію і за цей час збільшувати кількість ліжок, найперше – з киснем та іншим необхідним обладнанням", – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в питанні можливого локдауну радяться з місцевою владою. Це рішення базується в першу чергу на тому, які будуть темпи зростання захворюваності і заповнюваності лікарень.

"Головне завдання локдауну – не просто закрити і щоб людям гірше жилося. Головне завдання в тому, щоб розірвати зв'язки, щоб у певний період люди менше одне з одним контактували і менше була переносимість COVID-19 між людьми", – підкреслив заступник керівника ОП.

"Можна говорити про те, що ми витримаємо баланс при прийнятті рішення. Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, в який момент це зробити і яким чином", – сказав він.

Тимошенко додав, що якщо влада зважаться на локдаун, то комунікація про це з громадськістю "буде заздалегідь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий епідеміолог Сергій Кравченко вважає, що в Україні потрібно вводити локдаун на 60 днів.