Степанов пояснив, чому в Україні вирішили не зупиняти транспорт під час локдауну

На період локдауну в Україні (з 8 до 24 січня 2021 року) рух громадського транспорту припиняти не будуть, оскільки очікується, що кількість пасажирів зменшиться.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на зустрічі з журналістами 24 грудня, передає кореспондент OBOZREVATEL. Глава відомства зізнався, що часто чує запитання щодо обмеження пересування українців.

"У мене часто запитують, а чому ви не забороняєте транспорт із 8 до 24 січня? А я уточнюю – а навіщо? Жорсткий карантин призведе до того, що в транспорті буде менше людей", – зазначив Степанов.

Він пояснив, що школи та заклади вищої освіти будуть на канікулах, багато українців будуть працювати онлайн, "тому людей буде небагато, а значить масового скупчення теж".

"Якщо людина їде в маршрутці в масці і ні з ким не спілкується, шляхів передачі інфекції немає", – впевнений Степанов.

Що стосується святкування Нового року в ресторанах і кафе, міністр сказав, що доречно було б не проводити свято так.

"Ризик інфікування в закладах громадського харчування є найвищим", – сказав глава МОЗ.

Додамо, Степанов також пояснив, чому ресторанам України дозволили працювати всю ніч у Новий рік.

Нагадаємо:

Локдаун в Україні введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

Начальник Головного управління столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив, що в Києві розглядають можливість обмеження роботи громадського транспорту, найперше – маршруток, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Обмеження локдауна

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 в Україні була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт.