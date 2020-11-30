Садовий заявив, що локдаун "не повинен скасувати Різдво" у Львові

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що в місті "не можна скасовувати Різдво", незважаючи на COVID-19, оскільки у Львові в цей час "завжди особлива атмосфера" й багато хто хоче її побачити.

Міський голова зазначив, що український уряд досі не вирішив остаточно, яким буде локдаун, "але він повинен бути індивідуальним і враховувати специфіку кожного регіону". Слова мера цитуються на сайті Львівської міської ради.

Як заявив Садовий, у міських комунальних лікарнях зайнято близько 49% ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

"Я дивлюся за кількістю людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання дуже серйозне. Однак у нас, у Львові, ситуація в принципі рівно тримається за кількістю людей, які захворіли, за ліжкомісцями", – сказав політик.

За словами мера, місцева влада розуміє, "що Різдво скасувати не можна". "Адже в нас у цей час завжди особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони не діятимуть", – заявив він.

Садовий дотримується думки, що ситуацію із захворюваністю потрібно щодня моніторити й робити акцент на дотриманні маскового режиму. Це, як вважає мер, "може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити".

Глава Львова додав, що жорсткі обмеження можуть стати дуже великим ударом по економіці міста.

"По країні потрібно дивитися, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова – треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", – стверджує мер.

У міськраді зазначили, що у 8-й міській клінічній лікарні станом на ранок 30 листопада перебувало 108 пацієнтів; у 1-й – 93 пацієнти; у лікарні швидкої медичної допомоги – 267; у 5-й лікарні – 107; у 4-й – 4 пацієнти; у міському пологовому будинку – 19 пацієнтів із COVID-19.

Додамо, що Львівська область посідає третє місце в Україні серед регіонів із найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що різдвяний ярмарок у місті "повинен" відбутися, незважаючи на пандемію COVID-19. У мережі знайшлися як противники, так і прихильники цього рішення.