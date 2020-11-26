Локдаун потрібен до Нового року, інакше 15 тисяч хворих на добу здадуться "квіточками", – лікар

Якщо не ввести в Україні повний локдаун, то через два-три тижні 15 тисяч заражених коронавірусом на добу здадуться "квіточками".

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій. Він зазначив, що відкладати посилення карантинних заходів до новорічних свят не можна.

За словами лікаря, можливості системи охорони здоров'я вже на межі.

"Уже ми бачимо, що навантаження надмірне. Люди телефонують, пишуть, просять про допомогу з госпіталізацією, киснем, концентраторами й так далі. Тобто госпіталізувати пацієнтів уже нікуди. І навіть нині це все ще квіточки, ягідки будуть потім. Я не лякаю, а просто кажу, що якщо ми нічого не зробимо, то через два-три тижні будемо думати: як же класно було за 15 тисяч хворих", – зазначив Лапій.

За словами лікаря, карантин вихідного дня не допоможе розвантажити систему охорони здоров'я. Тому, на його думку, не можна відкладати введення локдауну до новорічних свят.

"Локдаун – питання в площині епідеміології, а не політики. Завдання держави – вжити заходів, щоб малий бізнес не залишився сам на сам зі своїми проблемами, щоб не протиставляти такий ефективний захід, як локдаун, економіці та чиємусь приватному бізнесу. Не треба змішувати ці категорії. Нині ми вже говоримо не про кількість нових випадків, а про здатність системи медицини, а вона вже не може надати госпіталізацію. Йдеться про справді серйозні випадки, коли людям потрібний кисень і їх уже нікуди класти. Якщо відкладати до новорічних свят, ситуація не поліпшиться. Вона буде тільки погіршуватися. До свят цілий місяць, а ми вже зриваємося в піку", – підсумував Лапій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше ніж три тижні з механізмом компенсації для населення.

Зі свого боку прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для поліпшення епідеміологічної ситуації".