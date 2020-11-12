Україні загрожує протокол сортування хворих, новий локдаун не відкидають, – Радуцький

Уведення нового локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності на COVID-19 не відкидається у Верховній Раді.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький. Програма транслювалася в четвер, 12 листопада, на сторінці ТСН у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Умовою введення нового жорсткого карантину, за словами чиновника, буде введення протоколу сортування хворих COVID-19. Тоді, як сказав Радуцький, локдаун "можливий".

Йдеться про спеціальне керівництво для медиків, у якому визначається, яким пацієнтам краще надавати допомогу, а яким ні за умови перевантаження системи.

Михайло Радуцький у "Право на владу" Скриншот відео

"Протокол сортування – це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар повинен вибирати, кого йому лікувати – це катастрофа для країни", – пояснив Радуцький.

Водночас він сказав, що новий жорсткий карантин українська економіка не витримає, хоча весняний і допоміг медсистемі підготуватися до пандемії й уникнути перевантаження на перший час.

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