Україні загрожує протокол сортування хворих, новий локдаун не виключають – Радуцький
Введення нового локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності на COVID-19 не виключається у Верховній Раді.
Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький. Програма транслювалася в четвер, 12 листопада, на сторінці ТСН у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Умовою введення нового жорсткого карантину, за словами чиновника, буде введення протоколу сортування хворих COVID-19. Тоді, як сказав Радуцький, локдаун "можливий".
Йдеться про спеціальне керівництво для медиків, у якому визначається, яким пацієнтам краще надавати допомогу, а яким ні за умови перевантаження системи.
"Протокол сортування – це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар повинен вибирати, кого йому лікувати – це катастрофа для країни", – пояснив Радуцький.
Водночас він сказав, що новий жорсткий карантин українська економіка не витримає, хоча весняний і допоміг медсистемі підготуватися до пандемії й уникнути перевантаження на перший час.
Як писав OBOZREVATEL:
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що вільні місця для госпіталізації хворих на коронавірус можуть закінчитися до грудня поточного року, а значить, необхідний новий карантин.
Ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов вважає, що тритижневий локдаун дозволив би в рази скоротити захворюваність на коронавірус.