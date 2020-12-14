Локдаун не буде кому вводити у разі 35 тисяч випадків COVID-19 на день, – ексзазступник голови МОЗ

Україна має надто недосконалу систему тестування на коронавірус – лише приблизно 35 тисяч перевірок на день. Відтак, якщо щоденний приріст захворюваності досягне такої ж цифри за цих умов, локдаун вже не буде кому вводити.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook очільник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, колишній заступник голови Міністерства охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Він скептично поставився до критичної межі швидкості поширення хвороби в Україні, озвученої міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим.

"Є одна проблема. Зараз у нас в середньому проводять 35-36 тисяч тестів на день. Що таке 35 тисяч нових випадків на день при системі тестування у 35 тисяч тестів на день? Це десь, як ситуація в Англії на початку фільму про зомбі-апокаліпсис "28 днів потому". Локдаун, звичайно, треба буде вводити, правда вже не буде кому", – наголосив експерт.

Ковтонюк пояснив, що при нормально налагодженій системі тестування населення якість її роботи має оцінюватися за коефіцієнтом виявлення – у нормі він не повинен перевищувати 5% (тобто, виявляють п'ять позитивних випадків з кожних 100 проведених тестів).

"У нас зараз 33%. Тобто, тестів треба проводити десь у шість разів більше. Питання: якби зараз проводили 200 000 тестів на день замість 35 000, чи виявили б замість 12-13 оті самі 35 тисяч випадків? Подумати над відповіддю залишаю вам. Наша система тестування зараз – це як міряти температуру термометром, у якого максимальна позначка 37,5", – зазначив ексзаступник очільника МОЗ.

"Або згадайте серіал "Чорнобиль". Там коли вибухнуло, у центр надсилали дані, що рівень радіації високий, але стабільний і не досяг критичних значень. Потім виявилося, що його міряли старими вітчизняними лічильниками, які постійно показували свої максимальні позначки. А коли взяли якийсь німецький лічильник, то на ньому уже зашкалило як треба. Щось таке у нас з тестами. Тому не хвилюйтеся, нової коронавірусної межі не буде. Можна іти в "Ocean Plaza", – обурився Ковтонюк.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 8 по 24 січня включно в Україні триватиме посилений карантин. Він передбачає заборону роботи непродовольчих магазинів, розважальних закладів, театрів, кінотеатрів, закладів освіти тощо. При цьому транспорт продовжить їздити.

Втім у багатьох країнах світу локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це заборона людям вільно залишати свої будинки (за деякими винятками). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

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