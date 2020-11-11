"Локдаун" назвали словом 2020 року: його використовували на 6 000% частіше

"Локдаун" назвали словом 2020 року за версією тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary. Використання цього слова на сайтах, у книгах, газетах і на телебаченні збільшилося на 6 000%.

У десятку слів року також потрапили такі, що пов'язані з пандемією: "коронавірус", "соціальне дистанціювання", "самоізоляція", а також "безтермінова відпустка" і "ключовий працівник", повідомляє пресслужба Collins Dictionary.

Зазначається, що слово "локдаун" прийшло з тюремної лексики. Локдаун – це коли ув'язнених не випускають із камер за порушення, але 2020 року значення цього слова змінилося.

"У свідомості більшості людей локдаун – це заходи, пов'язані з охороною здоров'я", – йдеться в статті.

Також, за версією словника, 2020 року часто використовували словосполучення "Black Lives Matter" – цей вислів став слоганом антирасистського руху. Крім того, для опису людини, яка знімає короткі відео в TikTok, придумали назву – "TikToker".

Зазначимо, що торік головним словом року назвали вислів climate strike ("кліматичний страйк"), який став популярним завдяки шведській екоактивістці Ґреті Тунберґ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Інститут кольору Pantone представив новий відтінок червоного кольору під назвою "Менструація". Відтінок червоного створили за підтримки шведського виробника менструальних чаш Intimina, який запустив кампанію з боротьби з культурою сорому навколо менструації.