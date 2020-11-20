У Зеленського прокоментували ймовірність локдауну на новорічні свята

В Офісі президента України стверджують, що влада ще не вирішила, чи буде вводити новий локдаун на новорічні свята.

Про щось остаточне говорити ще зарано. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Ідея введення більш жорсткого карантину на Новий рік і Різдво не нова, цю можливість обговорюють, зокрема, в Європі.

"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано.

Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", – сказав Тимошенко.

Нагадаємо:

Відразу три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL ймовірність введення повного локдауну в Україні для стримування пандемії.

Точна дата ще не визначена. Попередньо, карантин значно посилять у період новорічно-різдвяних свят.

За локдаун також виступили і в Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, як Україна повинна використовувати локдаун.