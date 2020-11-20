У Зеленського прокоментували ймовірність локдауну на новорічні свята

Дар'я Дурова Суспільство 18:21, 20.11.2020

В Офісі президента України стверджують, що влада ще не вирішила, чи буде вводити новий локдаун на новорічні свята.

Про щось остаточне говорити ще зарано. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Ідея введення більш жорсткого карантину на Новий рік і Різдво не нова, цю можливість обговорюють, зокрема, в Європі.

"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано.

Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", – сказав Тимошенко.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, як Україна повинна використовувати локдаун.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні готові ввести локдаун на Новий рік і Різдво: OBOZREVATEL дізнався подробиці

ДБР скасувало допити лідерів Майдану через коронавірус

Прожитковий мінімум в Україні підвищать на 71 грн

Лукашенко видав, що спецслужби США створили в Києві "центр із розгойдування планети"

Вмирають навіть діти, але карантин ігнорують: ексклюзивні подробиці про COVID-колапс на Львівщині