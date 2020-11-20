У Зеленського прокоментували ймовірність локдауну на новорічні свята
В Офісі президента України стверджують, що влада ще не вирішила, чи буде вводити новий локдаун на новорічні свята.
Про щось остаточне говорити ще зарано. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Ідея введення більш жорсткого карантину на Новий рік і Різдво не нова, цю можливість обговорюють, зокрема, в Європі.
"Варіант "новорічного локдауну" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано.
Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб'ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня", – сказав Тимошенко.
Нагадаємо:
Відразу три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL ймовірність введення повного локдауну в Україні для стримування пандемії.
Точна дата ще не визначена. Попередньо, карантин значно посилять у період новорічно-різдвяних свят.
За локдаун також виступили і в Міністерстві внутрішніх справ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, як Україна повинна використовувати локдаун.