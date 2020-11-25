Локдаун на Новий рік: Степанов відповів на ініціативу

Вводити повний локдаун на новорічні свята в Україні потрібно з огляду на епідеміологічну ситуацію та стан економіки в країні.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив в ефірі "Україна 24". Чиновник зазначив, що ведеться постійний моніторинг COVID-19 із позиції збільшення кількості заражених.

"Зрозуміло, що з точки зору епідеміології та розірвання ланцюга кращий метод – це повне розірвання передачі хвороби на три тижні. Тоді ми можемо відчути той ефект, який у принципі відчули європейські країни, які вводили такі обмеження. Це я говорю суто медично", – зазначив міністр.

Однак, за його словами, необхідно враховувати стан економіки України, який може не витримати локдауну.

"Ми завжди виходимо з цих двох речей і намагаємось шукати баланс. Але зрозуміло, що можуть бути такі обставини, що ми повинні будемо це ввести суто з позиції збереження нашого життя. Якщо ми говоримо про повний жорсткий карантин, він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні", – резюмував Степанов.

Відзначимо, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що про локдаун потрібно повідомляти заздалегідь, щоб українці та бізнес могли підготуватися.

"Я не викрадач Різдва. Це моя думка, яка виникла через дискусії щодо карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібно прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому та середньому бізнесу треба розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", – розповів чиновник.

Міністр пояснив, що на свята буде спостерігатися велике скупчення людей, якого не можна допустити.

"Мені здається, потрібен двох-трьох тижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани про те, як можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", – підсумував Ткаченко.

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