В Україні готові ввести локдаун на Новий рік і Різдво: OBOZREVATEL дізнався подробиці

Одразу три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL інформацію про введення повного локдауну в Україні для стримування епідемії коронавірусу. Рішення практично ухвалено, мерів міст попереджають про це на селекторних нарадах. Єдине, що поки невідомо – дата посилення карантину. Щодо цього є два варіанти.

Коли в Україні знову закриють все і скільки часу це триватиме – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рішення ухвалено: локдауну бути

Отже, головне: український уряд має намір ввести повний локдаун на 3-4 тижні в період новорічно-різдвяних свят, щоб уникнути повного колапсу медичної системи і вберегти людські життя.

Як дізнався OBOZREVATEL, локдаун можуть ввести і раніше, якщо офіційна статистика щодо хворих наблизиться до критичної позначки – 20-22 тис. на добу. Мери міст уже попереджені про ситуацію на селекторних нарадах.

"Локдаун в Україні буде введено, цю ідею підтримано всім урядом. Єдине, що зараз обговорюється – це дата, коли його вводити. Є два варіанти: або з 20-25 грудня і до другої половини січня – Старого нового року. Або ще раніше, якщо ми перейдемо поріг у 20-22 тисячі хворих на добу. Ялинки, корпоративи, ярмарки – все буде закрито. Мета – мінімізувати контакти між людьми в період свят", – розповіло достовірне джерело в уряді.

З депутатами ніхто не радився

Водночас уряд не радився з Верховною Радою і не обговорював варіантів карантину в Україні для стримування епідемії – наголосила депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смоглюк.

"Повний локдаун – закономірно в умовах відсутності тотального контролю і зрозуміло, що нічого іншого влада запропонувати не може. Серед моїх знайомих кожен другий заразився. Легко захворіти в громадському транспорті. Інших заходів не передбачаю. Але з нами ніхто не обговорив жодних варіантів, ніхто не радився. Рада теж перебуває на карантині", – сказала вона.

За варіант повного локдауну також виступили і в Міністерстві внутрішніх справ. Про це сказав заступник міністра Антон Геращенко, назвавши карантин вихідного дня пів заходом для стримування епідемії. Водночас він також закликав вжити заходів для підтримки бізнесу в період карантину.

Навіщо зараз убивати бізнес?

"В уряду не буде іншого вибору, як ввести повний локдаун через кілька тижнів, як тільки ми дійдемо до 20 тисяч хворих. Тому я категорично проти карантину вихідного дня. Ефективності мало, а шкоди – більше. Навіщо зараз убивати бізнес і не давати йому можливості працювати? Логічно закритися на свята, з 20 грудня по 15 січня, головне – дотягнути до того часу. До середини грудня ще дуже далеко", – зазначила депутатка від партії "Європейська солідарність" і член комітету з охорони здоров'я Яна Зінкевич.

Відзначимо, напередодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, заявив, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів. Так, за песимістичного сценарію локдаун на два тижні введуть 10-15 грудня, за оптимістичного – 20-25 грудня.