"Льодовиковий період": з'явилося страшне пояснення довгої зими

На Землі вже настало радикальне зрушення в кліматі, яке може привести до жахливих наслідків.

Гряде новий "льодовиковий період", попередив кліматолог Джон Кейсі, який співпрацює з НАСА, передає НТВ.

Він і кілька його колег-науковців представили доповідь главам провідних світових урядів і ООН, в якому прямо заявили: людство в небезпеці.

"Найближчим часом нас чекають темні і холодні дні і ночі і, як наслідок, загибель врожаю і масовий голод", - підкреслив Кейсі.

Радикальне зрушення в кліматі, на думку вченого, вже настав, і нинішні погодні аномалії тому підтвердження.

"Коли наслідки цих змін дадуть про себе знати, їх відчують в усьому світі всі нації. І ми повинні нарешті усвідомити, що в найближчі 30 років наше життя зміниться", - пояснив він.

Вчені пов'язують похолодання зі зниженням сонячної активності.

"Сонячна активність зараз у великому мінімумі, і магнітне поле Сонця дуже сильно зменшується. Це означає, що космічні промені руйнують наші хмари в тропосфері, відкривають атмосферу і роблять температуру холоднішою. ​​Крім снігів, в Північній Америці і Європі з'являються дуже незвичайні північні сяйва - абсолютно незвичайного кольору. це говорить, що частинки йдуть не від сонця, а від космічних променів. У зв'язку з цим ми вважаємо, що це початок глобального сонячного мінімуму, який буде тривати 30 років", - підтвердила Валентина Жаркова, профессор Британського університету Нортумбрії.

Як повідомляв "Обозреватель", за словами метеорологів, при подальшому підвищенні температури Україні загрожує посуха, а також зникнення Полісся з його переходом в зону нестійкого зволоження.