На одному з пляжів Коктебеля в анексованому Криму забив фонтан із нечистот, що наочно продемонструвало провал політики проросійської влади на півострові.

Про це написав у своєму блозі для "Эхо Москви" затятий фанат анексії Криму блогер Олександр Горний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Це точно була не нафта. Це було л*йно. Люди в паніці бігли з пляжу, але деякі знімали", – поділився він подробицями. За словами блогера, наступного дня на тому ж місці вже активно купалися діти.

Фонтан із нечистот у Криму Скріншот з відео

"Місцевим чиновникам глибоко наплювати на цю проблему, вони готуються до осінніх виборів у Держраду Криму і на місцях", – зазначив Горний.

Він розповів, що всі роки анексії півострова для Криму проблеми з каналізацією були гострим питанням, проте ніхто не був зацікавлений у його вирішенні.

"Місцеві князьки-єдинороси на цій темі піднімали і піднімають дуже пристойні гроші і не хочуть відмовлятися від цієї теми, дожимаючи старі очисні споруди, якими вони володіють і які абсолютно не справляються. Для цих царьків будівництво нових очисних смерті подібно. Аксьонов п'ять років обіцяє цю проблему вирішити і результат нульовий", – обурився блогер.

На його думку, все, що відбувається в Феодосійському регіоні, куди входить Коктебель, свідчить про провал особисто президента Росії Володимира Путіна.

"Крим для Путіна – особлива історія. Хотів зробити вітрину, а з вітрини ллється л*йно", – підсумував Горний.

Горний визнав провал Путіна в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уродженка Донецька Ірина Пучкова, яка зараз проживає в Росії, публічно розкритикувала країну-агресора після поїздки в анексований Крим.

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