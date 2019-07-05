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"Ллється л*йно!" Затятий фанат "русского міра" визнав провал Путіна в Криму

28тЧитати матеріал російською

На одному з пляжів Коктебеля в анексованому Криму забив фонтан із нечистот, що наочно продемонструвало провал політики проросійської влади на півострові.

Про це написав у своєму блозі для "Эхо Москви" затятий фанат анексії Криму блогер Олександр Горний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Це точно була не нафта. Це було л*йно. Люди в паніці бігли з пляжу, але деякі знімали", – поділився він подробицями. За словами блогера, наступного дня на тому ж місці вже активно купалися діти.

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Фонтан із нечистот у Криму

Фонтан із нечистот у Криму

Скріншот з відео

"Місцевим чиновникам глибоко наплювати на цю проблему, вони готуються до осінніх виборів у Держраду Криму і на місцях", – зазначив Горний.

Він розповів, що всі роки анексії півострова для Криму проблеми з каналізацією були гострим питанням, проте ніхто не був зацікавлений у його вирішенні.

"Місцеві князьки-єдинороси на цій темі піднімали і піднімають дуже пристойні гроші і не хочуть відмовлятися від цієї теми, дожимаючи старі очисні споруди, якими вони володіють і які абсолютно не справляються. Для цих царьків будівництво нових очисних смерті подібно. Аксьонов п'ять років обіцяє цю проблему вирішити і результат нульовий", – обурився блогер.

На його думку, все, що відбувається в Феодосійському регіоні, куди входить Коктебель, свідчить про провал особисто президента Росії Володимира Путіна.

"Крим для Путінаособлива історія. Хотів зробити вітрину, а з вітрини ллється л*йно", – підсумував Горний.

Горний визнав провал Путіна в Криму

Горний визнав провал Путіна в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уродженка Донецька Ірина Пучкова, яка зараз проживає в Росії, публічно розкритикувала країну-агресора після поїздки в анексований Крим.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Крим
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А кая связь между Путиным и отсутствием нормальной канализации в Коктебеле. Что при хохлятской власти в Коктебеле была канализация? При хохлах шла дележка земли и развал всей инфраструктуры.
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Червоний Данило
Червоний Данило
для русских гов#но, это терапия для здоровья!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Нет он молодец ! Вскрыл проблему! Только вот вопрос ,что ж ты ,крымчанин, до " аннексии " рта не открывал ? Проблема то возникла не вчера и не пять лет назад! Чисто такой украинский подход найти проблему и вместо того чтобы её решать ,начать о ней кричать( пиариться) ! А если завтра у него дома трубу прорвёт Путин тоже виноват будет ,или это он трубы не поменял?
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