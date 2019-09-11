"Лізли в рани без рукавичок": звільнений моряк налякав розповіддю про російський полон

Наймолодший моряк, звільнений із російського полону, Андрій Ейдер розповів про лікування в РФ і свої плани на подальше життя.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Громадському".

За словами українця, медики намагалися чіпати його поранення без стерильних рукавичок, чому він усіма силами опирався. Крім того, Ейдер не впевнений, чи лікували його належним чином.

Ейдер налякав розповіддю про російський полон УНІАН

Проблематично було українцеві і отримати від росіян необхідні довідки. Медичні документи він забрав "із великою бійкою".

"Вони якщо були, то якісь не ті. Тому що для суду, для інших інстанцій, щоб довести, що я – це я, а не порушник, потрібні були довідки", – зазначив Ейдер.

Також моряк докладніше розповів про майбутнє одруження. Нагадаємо, раніше він зізнався, що вже зробив пропозицію коханій дівчині Марині.

Ейдер планує одружитися в наступному році Соцмережі

"Це було обдумане рішення, тому що коли я перебував у полоні, я переглянув весь свій світогляд і вирішив, що це потрібно зробити", – поділився Ейдер. Молоді люди познайомилися, коли Андрію було 16, а Марині 14. Вони зустрічалися три роки.

"Ми познайомилися на вулиці, я просто підійшов до неї, щоб сфотографуватися і обійняти", – додав моряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Андрія Ейдера Дмитро розповів, що після лікування юний моряк планує продовжити службу в ВМСУ і вивчитися на офіцера.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!