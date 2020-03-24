Ліжкомісць не вистачить: наскільки лікарні України готові до коронавірусу. Цифри за регіонами

У більшості областей України досі не облаштували лікарні для прийому пацієнтів, заражених коронавірусом COVID-19.

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Так, всього в країні підготовлені 173 лікарні, що загалом становить приблизно 5 тис. 617 ліжкомісць. Про це, посилаючись на дані моніторингу ситуації з кількістю інфікованих в Україні станом на 22 березня, повідомляє InfoResist.

Заначається, що найменше ліжок для хворих COVID-19 передбачено в Рівненській області – 28. Водночас у ще в трьох областях кількість місць для пацієнтів не досягає і ста. Серед таких: Хмельницька область – 40, Волинь – 75, а також Харківщина, яка до того ж є однією з найзаселеніших областей, – 85 місць.

У більшості областей України все ще не облаштували медустанови для заражених COVID-19

Також підкреслюється, що ситуація з лікарнями в деяких регіонах залишає бажати кращого. Наприклад, у Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій та Закарпатській областях прийняти інфікованих може тільки одна медустанова в кожному регіоні. А в Черкаській, Рівненській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Львівській областях таких лікарень по дві.

Не краща ситуація і з деякими містами-мільйонниками, які не мають достатньої кількості підготовлених лікарень для заражених COVID-19. Наприклад, в Одеській і Харківській областях прийняти таких пацієнтів можуть по три медустанови. Хоча в Запорізькій області підготовлені 19 лікарень.

Дані ж неурядової організації StateWatch свідчать, що в медустановах Сумської та Харківської областей спостерігається гострий дефіцит захисних костюмів, респіраторів та іншого інвентарю.

Зокрема, в лікарнях Сумщини на час карантину є тільки 1025 ізоляційних халатів, що становить лише 6,71% від загальної потреби, а також 54 костюми біозахисту (0,64%), 125 респіраторів (1,03%) і 20 захисних щитків (0,3%).

Водночас у лікарні Харкова на один місяць змогли забезпечити тільки 181 ізоляційний халат – хоча необхідно не менше 10 тисяч (1,81% від загальної потреби), 393 костюми біозахисту (3,93%) і 127 респіраторів (2,54%). Захисні щитки там теж відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київську міську лікарню №8 перепрофілювали для прийому хворих коронавірусом COVID-19, але медперсонал не забезпечили для цього навіть найнеобхіднішим. Медики скаржаться, що їх кинули напризволяще.

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