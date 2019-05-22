Зливи не вщухнуть: синоптик уточнила прогноз в Україні

У четвер, 23 травня, в більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, в окремих районах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.
"Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця і сухих тривалих пауз завтра — в Одеській області", — зазначила вона.
Температура повітря протягом дня очікується +20... +26 градусів, на заході +16... +22 градуси.
У Києві 23 травня опиниться у вологій атмосфері, ймовірний дощ із грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Температура повітря в столиці завтра досягне +23... +25 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше синоптик дав прогноз на літо-2019 і розповів, коли настане аномально спекотна погода.
За даними метеорологів, через зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.
Також народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік за місяцями.
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