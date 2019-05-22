ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Зливи не вщухнуть: синоптик уточнила прогноз в Україні

779Читати матеріал російською

У четвер, 23 травня, в більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, в окремих районах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

"Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця і сухих тривалих пауз завтра — в Одеській області", — зазначила вона.

Зливи не вщухнуть: синоптик уточнила прогноз в Україні

Температура повітря протягом дня очікується +20... +26 градусів, на заході +16... +22 градуси.

Новини
Коли по Україні вдарить спека: синоптик дав прогноз на літо-2019

У Києві 23 травня опиниться у вологій атмосфері, ймовірний дощ із грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Температура повітря в столиці завтра досягне +23... +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки