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Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди на вересень

7.8т Читати матеріал російською

У вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

Як передає meteoprog, на перший тиждень осені сміливо можна планувати відпустку, погода буде сприяти прогулянкам на свіжому повітрі.

Максимальна температура повітря протягом дня буде в межах 20-23 градусів тепла, а мінімальна - від +12 до +16. Опадів при цьому не очікується.

Другий тиждень вересня буде схожим на перший в плані температур, проте в цей період повернуться дощі.

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Третій тиждень буде з незначним похолоданням, максимальна температура опуститься до 15-19 градусів вище нуля. Але грозових дощів не очікується.

Четвертий тиждень вересня буде більш прохолодним - від 15 до 17 градусів з позначкою "плюс". Однак місяць завершиться без інтенсивних дощів.

Ілюстрація

Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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