Літо в Україні може тривати чотири місяці: метеорологиня попередила про зміну клімату

Гліб Іванов Суспільство 16:00, 29.07.2020 Оновлено: 16:30, 29.07.2020

Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

Про це повідомляє Сегодня. За словами Адаменко, спека й посуха стають для України все більш катастрофічними.

"Зараз в Україні періоди потужної спеки змінюються рекордними зливами, почастішали смерчі. Такі перепади стихії можна назвати кліматичним шоком. Літо в цьому році може тривати не три, а чотири місяці, до кінця вересня, та й вся осінь буде теплою", – зазначила метеорологиня.

Зазначимо, що водночас народний синоптик Леонід Горбань раніше заявляв, що, за його прогнозами, осінь в Україні, навпаки, очікується холодна і сира. Вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. Літнього тепла вистачить усього на перші п'ять днів вересня, потім зарядять дощі й похолодає до +12...+14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зазначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.

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