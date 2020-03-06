Літо в Україні буде холодним: з'явився прогноз

Погода в Україні влітку буде не дуже спекотною. При цьому очікуються сильні дощі з градом і шквалами.
Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач "Фактам". Похолодання розпочнеться ще в кінці травня.
"Літо принесе інтенсивні дощі зі шквалами та градом. Приємне тепло буде змінюватися прохолодою", - додав народний синоптик.
Влітку Україну заллє дощами
Як повідомляв OBOZREVATEL, думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.
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