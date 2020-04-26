Літо 2020 року в Україні спекотним не буде: синоптик дав несподіваний прогноз
Незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.
За його словами, періоди спеки, звісно, влітку спостерігатимуться, але українцям не варто чекати чогось екстремального.
"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Бо після теплої зими, а особливо рекордно теплої, літо зазвичай не таке спекотне", – стверджує Кибальчич.
Повну версію інтерв'ю читайте на OBOZREVATEL 26 квітня о 12:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради та різкі перепади температур.