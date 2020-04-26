Літо 2020 року в Україні спекотним не буде: синоптик дав несподіваний прогноз

Незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

За його словами, періоди спеки, звісно, влітку спостерігатимуться, але українцям не варто чекати чогось екстремального.

2020 року літо в Україні буде не дуже спекотним

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Бо після теплої зими, а особливо рекордно теплої, літо зазвичай не таке спекотне", – стверджує Кибальчич.

Повну версію інтерв'ю читайте на OBOZREVATEL 26 квітня о 12:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради та різкі перепади температур.