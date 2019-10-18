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18 жовтня • оновлено в 05:39
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Літо триває: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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В Україні в п'ятницю, 18 жовтня, очікується сонячна і тепла погода. На заході країни температура повітря досягне +23 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У центрі країни очікується +19...+21 градус. Опадів не передбачається.

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На сході країни буде +18...+20 градусів. На півдні до +20, також сонячно. Вночі в середньому по країні очікується +6... 8 градусів тепла.

У Києві в п'ятницю сонячно +19...+21 градус, опадів не очікується.

Літо триває: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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