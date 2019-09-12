Літо триває: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У четвер, 12 вересня в Україні збережеться тепла і суха погода. Ніяких опадів не передбачається.

За повідомленням пресслужби Укргідрометцентру, в середньому температура повітря буде коливатися від +24 до +26 градусів тепла.

На Заході країни днем буде + 25 + 27, вночі похолодає до + 8 + 10. Аналогічна температура буде і в центральних і південних областях: + 26 + 28, після заходу + 10 + 12.

Тепло і сонячно буде на Півночі і Сході України. За прогнозом синоптиків вдень стовпчики термометра піднімуться до + 25 + 27, вночі похолодає до + 9 + 11.

Найспекотніше буде на півдні: + 27 + 29 градусів тепла. При цьому нічна температура буде в межах + 14 + 16.

У Києві 12 вересня буде сонячно і ясно. Метеорологи обіцяють від +26 до +28 градусів тепла. Вночі + 11 + 13.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Наталія Діденко дала прогноз по Україні, повідомивши коли прийде похолодання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!