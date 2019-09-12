Літо триває: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У четвер, 12 вересня в Україні збережеться тепла і суха погода. Ніяких опадів не передбачається.
За повідомленням пресслужби Укргідрометцентру, в середньому температура повітря буде коливатися від +24 до +26 градусів тепла.
На Заході країни днем буде + 25 + 27, вночі похолодає до + 8 + 10. Аналогічна температура буде і в центральних і південних областях: + 26 + 28, після заходу + 10 + 12.
Тепло і сонячно буде на Півночі і Сході України. За прогнозом синоптиків вдень стовпчики термометра піднімуться до + 25 + 27, вночі похолодає до + 9 + 11.
Найспекотніше буде на півдні: + 27 + 29 градусів тепла. При цьому нічна температура буде в межах + 14 + 16.
У Києві 12 вересня буде сонячно і ясно. Метеорологи обіцяють від +26 до +28 градусів тепла. Вночі + 11 + 13.
Погода в Україні
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Наталія Діденко дала прогноз по Україні, повідомивши коли прийде похолодання.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".