Літо триває: синоптики дали жаркий прогноз погоди в Україні

В Україні в понеділок, 2 вересня, очікується спекотна і сонячна погода. Температура повітря досягне +32 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найспекотніше при цьому буде на півдні країни. У західних регіонах можливий дощ.

Температура повітря на заході досягне +31 градуси, очікується гроза. У центрі України сонячно і до +31. На сході до +28, а на півдні +31 градус.

При цьому похолодає в країні вже з вівторка. Температура повітря різко знизиться до +23 градусів на заході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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