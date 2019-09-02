Літо триває: синоптики дали жаркий прогноз погоди в Україні

В Україні в понеділок, 2 вересня, очікується спекотна і сонячна погода. Температура повітря досягне +32 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найспекотніше при цьому буде на півдні країни. У західних регіонах можливий дощ.
Температура повітря на заході досягне +31 градуси, очікується гроза. У центрі України сонячно і до +31. На сході до +28, а на півдні +31 градус.
При цьому похолодає в країні вже з вівторка. Температура повітря різко знизиться до +23 градусів на заході.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.
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