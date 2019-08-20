"Літо триває!" Синоптик дала спекотний прогноз погоди в Україні

У середу, 21 серпня, на території України буде спекотна погода: температура повітря становитиме +28…+30 градусів. На півдні, сході та у більшості центральних областей стовпчики термометрів сягнуть до +30…+34, а подекуди і +35 градусів. У Карпатах ж очікується не більше +21…+24.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, погода буде сонячною та сухою, лише на заході ймовірні періодичні дощі та грози.

"21-го серпня максимальна температура повітря становитиме +28...+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30...+34, подекуди до +35. У Карпатах +21...+24 градуси", – написала синоптик.

Спекотний прогноз погоди в Україні

Вона додала, що у Києві також буде спекотно та сонячно: вдень близько +30 градусів, а вночі – до +16...+18 градусів.

За словами Діденко, у західних областях температура впаде вже у четвер, 22 серпня, а у північних – 23 серпня, на День Державного Прапора України. На півдні та сході буде і надалі спекотно.

Синоптик відзначила, що 22-23 серпня посилиться східний вітер. Умови, коли тривалий час "панує" спека, сухе повітря і сильний вітер, можуть викликати суховії.

"Вода буде найбільшою потребою найближчими днями – не забувайте пити побільше і захищайтеся від надмірного сонця окулярами, мереживними парасолями і кепками з капелюшками, або переміщуйтеся від тіні до тіні. Літо триває", – підсумувала Діденко.

Карта із прогнозом погоди Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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