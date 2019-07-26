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"Літо схаменулося": синоптик дала спекотний прогноз на останні вихідні липня

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У суботу, 27 липня, спека із Західної Європи пересунеться ближче до центру та сходу: гаряча хвиля дійде і до України.

Про це написала відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Втім, додала вона, "французьких та бельгійських +40 і вище" на території країни не очікується.

За її словами, найспекотніше буде на півдні, сході та у більшості центральних областей України: стовпчики термометрів досягатимуть +28…+33.

Сонячна погода

Сонячна погода

Глория Мур

"На решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25…+30 градусів. Словом, літо схаменулося", – відзначила Діденко.

Синоптик додала, що короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на заході та сході України, а на півночі, півдні та в центрі переважатиме суха погода.

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За словами Діденко, у Києві вихідні будуть переважно безхмарними та спекотними: +27…+29 градусів, місцями стовпчики термометрів підійматимуться до +30.

Також синоптик попередила про похолодання наступного тижня.

"Тому використовуйте сонечко та теплу погоду розумно, вдячно та із задоволенням. Бо вже 31 липня – 1 серпня знову суттєво похолодає", – підсумувала вона.

Facebook Наталія Діденко

Facebook Наталія Діденко

Погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019: місяць обіцяє бути сонячним і дуже спекотним. А в першій половині половині вересня погода на території України буде досить теплою, проте в 20-х числах синоптики прогнозують різке похолодання.

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Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода спека
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