Літо серед зими: синоптикиня здивувала прогнозом погоди на вихідні в Україні

Найближчими вихідними, 21 та 22 грудня, в Україні знову очікується підвищення температури повітря.

За прогнозом української синоптикині Наталії Діденко, в суботу й неділю українців чекає своєрідне літо серед зими – з неочікуваними дощами. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Наше українське потепління, певно, надихнулося австралійським літом. Але, хай Бог милує, такого літа. Адже в Австралії повітря просто горить, досягає і перевищує температуру повітря +40 градусів!" – попередила метеорологиня.

Синоптикиня пообіцяла літо серед зими в Україні

За її прогнозом, 21 грудня у більшості областей України упродовж дня очікується +5…+10, на заході та півдні буде до +7…+13 градусів.

Дощі з’являться в суботу лише у західних регіонах, а в неділю поширяться на значну частину території України. А вітер, який задуватиме з південного заходу, часом буде поривчастим і сильним.

Що ж до синоптичної картини у Києві, то у вихідні вдень буде до +7…+9 градусів, однак це потепління очікується з хмарами й вітром.

У суботу буде сухо, а в неділю у столиці подекуди падатиме невеликий дощ. Водночас уже з понеділка опадів побільшає.

Погода в Україні 21-22 грудня Facebook/Наталія Діденко

Як зауважила синоптикиня, український помірно-континентальний клімат – один із найсприятливіших, але люди чомусь постійно ним незадовлені.

"Атмосфера, на щастя, зайнята своїми справами і не дуже прислухається до цієї синоптичної охлократії", – додала вона.

Аналогія синоптичної ситуації в Україні з Австралією Facebook/Наталія Діденко

Крім цього, Діденко забігла трохи наперед і зауважила, що у передноворічний тиждень в Україні спершу буде тепло й з опадами, а похолодання настане орієнтовно з 28 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL,за словами провідного синоптика відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Романа Мурмила, аномально тепла погода грудня 2019 року побила історичні рекорди у низці регіонів України.

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