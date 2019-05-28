Літо принесе дощі та грози: з'явився прогноз погоди в Україні на початок червня

В Україну 1 червня прийдуть дощі та грози. Такий прогноз дали синоптики й на наступні дні першого тижня літа.

Зокрема, в західних областях – невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, удень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі; температура вночі 11-17°, удень 20-26°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та області 1 червня – короткочасні грозові дощі. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Літо в Україні Ілюстрація

2-3 червня у західних, більшості північних та місцями центральних, 4-5 червня у північних і центральних, і 6 червня у західних областях синоптики обіцяють короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів.

Температура вночі 10-17°, у західних областях 7-13°; удень 20-26°, 2 червня на заході 15-21°, у південних і східних областях до 29°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі вчені з'ясували, що під впливом спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

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