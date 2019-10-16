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16 жовтня • оновлено в 09:37
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Літо повертається: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня в Україні

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В Україні до кінця тижня очікується сонячна і дуже тепла погода. Температура повітря досягне +22 градусів.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру. При цьому опадів до 20 жовтня не передбачається ні в одному регіоні.

17 жовтня найтепліше буде на заході України. Тут температура досягне +22 градусів. У центрі буде +19...+21, на сході до +20, а на півдні +21 градус.

У Києві в цей день сухо і до +22.

Літо повертається: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня в Україні

Скріншот

18 жовтня по Україні опадів не передбачається. На заході до +20...+22 градусів, в центрі до +21, на сході до +19. На півдні очікується до +23 градусів.

У Києві в п'ятницю +17...+19 градусів.

Літо повертається: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня в Україні

Скріншот

19 жовтня на заході країни +20...+22 градуси. У центрі України +17...+19. На сході країни +15...+17. На півдні очікується сонячна погода, до +19...+21 градусів.

У Києві в цей день до +19.

Літо повертається: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня в Україні

Скріншот

У неділю, 20 жовтня, в західних регіонах до +22, в центрі України +17...+19 градусів. На сході країни температура буде такою ж. На півдні буде +18...+20 градусів, сонячно і без опадів.

Літо повертається: синоптики уточнили прогноз до кінця тижня в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад 2019 року буде дуже примхливим: дощ, сніг і сонце будуть змінювати один одного на протязі всього місяця.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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