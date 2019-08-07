Літо повертається: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

В Україні в середу, 7 серпня, знову повернеться спекотна погода.

Так, тепле повітря, що переміщається з західної Європи, охопить більшу частину території країни, хоча на Лівобережжі нічна температура ще буде досить низькою, повідомляє Укргідрометцентр.

Атмосферний фронт принесе у західні і північні області України короткочасні дощі.

В Україну повертається спека Ілюстрація

Вночі на Закарпатті, вдень у західних і місцями в північних областях України короткочасний дощ, гроза, вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території – без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, у східній частині 22-27°.

У Києві 7 серпня буде без опадів, лише ввечері можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, в Україну в середу, 7 серпня, прийде спека. Температура досягне +30 градусів і лише на сході країни очікується до +26.

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