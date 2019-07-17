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Літо повертається! Синоптик розповіла, коли в Україні почнеться спека до +33

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Дощі з локальними грозами в четвер, 18 липня, пройдуть в північних областях України та в окремих районах заходу країни.

А на решті території (центр, схід, південь) - буде сухо і сонячно, написала в Faceboоk синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря досягне вдень +21... +25 градусів. У східних областях, в південній частині і в Дніпропетровській області очікується вже +25... +29 градусів.

Літо повертається в Україну

Літо повертається в Україну

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Більше сонця і менше дощів: прогноз погоди в Україні на 17 липня від ObozTV

19, 20 і 21 липня в Україну повернеться спека: всюди передбачається +25... +29 градусів, на півдні, на сході та місцями в центральних областях +28... +33 градуси.

"Тому готуйте мереживні білі парасольки, чистіть кондиціонери і відкривайте плечі - до нас повертається літо", - підбадьорила українців синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик попередила про зміну погоди в Україні і пообіцяла дощі і грози.

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Теми
Прогноз погоди Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Теги
погода злива
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