Літо повертається! Синоптик дала прогноз погоди на вихідні в Україні

На вихідних, 10 і 11 серпня, на українців чекає чудова літня погода. Температура повітря досягне +29 градусів.

"10 серпня антициклон зумовить майже всюди сонце і комфортну температуру повітря, +24...+29 градусів. Хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – локальні грозові дощі", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

На сході може бути шквальний вітер.

"11 серпня температура повітря дещо підвищиться, +26...+32 градуси. У неділю в більшості областей також переважатиме сонячна погода", – додала Діденко.

За її словами, у західних і північних областях існує ймовірність короткочасних дощів і гроз.

"У Києві 10 серпня – сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода. 11 серпня у столиці вдень ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів", – повідомила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик змінив прогноз на серпень в Україні і сказав, що пекельну спеку змінить холод.

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