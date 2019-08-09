Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Літо повертається! Синоптик дала прогноз погоди на вихідні в Україні

1.1т Читати матеріал російською

На вихідних, 10 і 11 серпня, на українців чекає чудова літня погода. Температура повітря досягне +29 градусів.

"10 серпня антициклон зумовить майже всюди сонце і комфортну температуру повітря, +24...+29 градусів. Хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині – локальні грозові дощі", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Новини
Україну накриють потужні грози: синоптики заявили про різке погіршення погоди

На сході може бути шквальний вітер.

"11 серпня температура повітря дещо підвищиться, +26...+32 градуси. У неділю в більшості областей також переважатиме сонячна погода", – додала Діденко.

Літо повертається! Синоптик дала прогноз погоди на вихідні в Україні

За її словами, у західних і північних областях існує ймовірність короткочасних дощів і гроз.

"У Києві 10 серпня – сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода. 11 серпня у столиці вдень ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів", – повідомила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик змінив прогноз на серпень в Україні і сказав, що пекельну спеку змінить холод.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...